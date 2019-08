Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch ins Ostbad - ein Täter auf frischer Tat gestellt

Jena (ots)

In der Nacht zum Mittwoch um 2.00 Uhr wurde die Jenaer Polizei über einen Einbruch ins Ostbad informiert. Die Beamten, die umgehend zum Einsatzort fuhren, stellten einen der Einbrecher in unmittelbarer Nähe fest und hielten ihn an. Ein zweiter Mann flüchtete zu Fuß, ließ allerdings ein Fahrrad und seinen Rucksack zurück. Es stellte sich heraus, dass sich der 26-jährige Mann aus dem Saale-Holzlandkreis zuvor gemeinsam mit seinem Bekannten unbefugt Zutritt zum Gelände des Bades verschafft hatte. Sie brachen in das Kassenhäuschen ein, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Der auf frischer Tat gestellte Einbrecher wurde vorübergehend festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Während der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste, wird die Suche nach seinem geflüchteten Begleiter fortgesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesucht und gesichert sowie weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt.

