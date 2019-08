Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Nachmittag des 20.08.2019 in Apolda, Dornburger Straße, als eine alkoholisierte Frau mit einer Bierflasche eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus einwirft. Die Täterin konnte ermittelt werden und eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

