Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.08.2019

Weimar (ots)

Mit Schulbus kollidiert

In der Buswendeschleife vor der Schule Buttelstedt kam es gestern zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Pkw und einem Schulbus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 31-jährige Mazda-Fahrerin an dem in der Bucht stehenden Bus vorbei, als dieser anfuhr. Den Pkw übersah der Fahrer (61) des Busses, wodurch es zur Kollision kam. Aufgrund der gefahrenen geringen Geschwindigkeiten kam es glücklicherweise lediglich jeweils zu Sachschäden an den Fahrzeugen.

Unter Drogen

In Kranichfeld wurde Montagnacht der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest bei dem 42-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamin. Blutentnahme und Anzeige folgten.

Unter Alkohol

Die Fahrerin eines Rover wurde am Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr einer Kontrolle in der Berkaer Straße unterzogen. Die 44-jährige Frau kam aus Richtung Belvederer Allee und hatte sichtlich Probleme, ihr Auto dem Straßenverlauf entsprechend zu steuern. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Dame bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,77 Promille.

Warnung vor Enkeltrick

Nachdem es in jüngster Vergangenheit wieder vermehrt zu Anrufen bei vor allem älteren Mitbewohnern kam, dass der Neffe, die Nichte oder der Enkel dringend Geld benötigen, warnt die Polizei nochmals eindringlich davor, aus Gutgläubigkeit auf solche Anrufe hereinzufallen; im schlimmsten Fall sogar Geld an irgendwelche Menschen zu übergeben. Es wird gebeten, wirklich eindringlich bestimmte Familienverhältnisse zu hinterfragen und ggf. Kontakt zu anderen Familienmitgliedern aufzunehmen und die geschilderte Situation zu erörtern. Menschen, die seit jeher allein lebten und Einzelkinder waren, haben KEINE Neffen oder Nichten, die Geld brauchen könnten. Im Zweifel sollte immer Rücksprache mit Vertrauenspersonen wie Nachbarn oder Betreuern gehalten werden. Auch ein Anruf bei der örtlichen Polizeidienststelle kann weiterhelfen.

