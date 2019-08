Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährlicher Leichtsinn

Jena (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau ist Montagabend gegen 21.30 Uhr in Jena-Winzerla von einem Balkon gefallen. Sie hatte sich selbst ausgesperrt und wollte offenbar die Kosten für einen Schlüsseldienst sparen. Sie ging daraufhin zur Wohnung über ihrer eigenen und wollte sich von dort aus auf ihren Balkon abseilen. Die Nachbarin wollte ihr das riskante Manöver ausreden, nannte Alternativen, gab dann aber doch nach. Mit einem Bettbezug hangelte sich die 33-Jährige nach unten und stürzte aus der vierten Etage ab. Schwer verletzt blieb sie auf der Wiese liegen. Ein Rettungswagen brachte sie in die Notaufnahme. Sie wurde noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell