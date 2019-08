LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einer Sachbeschädigung wurde die Polizei in der Nacht zum Dienstag gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Männer an einer Gaststätte am Holzmarkt vorbei liefen und einer von ihnen im Vorbeilaufen eine Scheibe der Lokalität einschlug. Der Zeuge konnte den Randalierer so gut beschreiben, dass er bereits kurze Zeit später von den Polizisten im Stadtgebiet festgestellt werden konnte. Der 23-jährige Iraker wurde angehalten und seine Personalien festgestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen der Sachbeschädigung verantworten. Außerdem bekamen er und sein Begleiter einen Platzverweis ausgesprochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Per Haftbefehl gesucht wird ein 44-jähriger Pole durch die Staatsanwaltschaft Gera gesucht. Als die Polizisten ihn in seiner Wohnung in Jena-Nord aufsuchen und festnehmen wollten, stellten sie fest, dass die Wohnungstür offen stand, die Wohnung war leer. Der Gesuchte befand sich nicht ebenfalls in der Wohnung. Gleichwohl stand ein Fahrrad der Marke CUBE in seinem Keller. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Rad nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten es sicher. Ob es dem 44-Jährigen zuzuordnen ist und ob er sich wegen Hehlerei oder des Diebstahls strafbar gemacht hat, werden die anschließenden Ermittlungen zeigen. Der Mann wird weiterhin per Haftbefehl gesucht.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es in einer Wohnung in Jena-Nord. Der Wohnungsmieter hatte einen Bekannten in seine Wohnung eingeladen. Beide gerieten zunächst in einen lautstark ausgetragenen Streit, der eskalierte. Der Besucher reagierte äußerst aggressiv, begann Gegenstände in der Wohnung umherzuwerfen und schlug den Wohnungsinhaber zweimal ins Gesicht. Eine Zeugin ging dazwischen, trennte die beiden Streithähne. Da sich der 44-Jährige auch gegenüber der Polizeibeamten aggressiv verhielt, enormen Widerstand leistete und ankündigte, weiter zu randalieren, wurde er vorübergehend festgenommen. Als er sich drei Stunden später beruhigt hatte, konnte er um 19.30 Uhr wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Trauriges Ergebnis dieses Nachmittags sind ein leicht verletzter Wohnungsinhaber, mehrere Strafanzeigen sowie eine massiv beschädigte Wohnung.

