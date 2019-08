Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 19.08.2019 zwischen 12:30 und 14:30 Uhr füllten Unbekannte Sekundenkleber in ein Türschloss einer Wohnung in Apolda, E.-Thälmann-Ring. Dieses konnte danach nicht mehr benutzt werden.

In der Nacht vom 19. zum 20.08.2019 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen in Apolda, Elisenstraße geparkten PKW BMW und verlässt anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Leichtfertiger Umgang mit einem Brenner zur Unkrautbekämpfung war die Ursache für einen Heckenbrand am 19.08.2019 in Kösnitz. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht werden und es entstand nur geringer Sachschaden.

