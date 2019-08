Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 19.08.2019

Weimar (ots)

Einbruch

Erneut wurde am Sonntagabend in einen älteren Teil der Medianklinik in der Bad Berkaer Parkstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter brach eine Tür auf und gelangte so in das Innere der Klinik. Zum Beutegut sowie zum verursachten Sachschaden konnten bis dato noch keine Angaben gemacht werden.

Aus Auto gestohlen

Während er die Bäckerfiliale in der Buttelstedter Straße belieferte, wurde ein Lieferant auf dem Gelände der Heberer Bäckerei bestohlen. Der oder die unbekannten Diebe begaben sich auf das offen stehende Gelände der Bäckerei, öffneten die Beifahrertür das Lieferfahrzeuges und entwendeten so aus der Fahrerkabine die Geldbörse des Lieferanten.

Verkehrskontrollen

Eine Geschwindigkeitskontrolle führten Beamte der PI Weimar am Sonntagabend in Umpferstedt durch. Während der nicht mal einstündigen Kontrolle wurden sieben Temposünder festgestellt. Am schnellsten mit knapp 30 km/h zu viel war eine 41-jährige Erfurterin in ihrem Renault unterwegs.

Sicher zur Schule

Mit Ende der schönsten Zeit des Jahres, begannen am heutigen Tag die Schulen. Um vor allem für die jüngsten Schüler den Schulweg ein stückweit sicherer zu gestalten, werden durch die PI Weimar vermehrt Kontrollen im Bereich von Grundschulen durchgeführt. Ziel dieser temporär verstärkten Kontrollen ist die Sensibilisierung jeglicher Verkehrsteilnehmer. Dies betrifft nicht nur den Pendler, der an einer Schule vorbei fährt. Vielmehr müssen auch immer wieder Eltern zur Ordnung gerufen werden. Sobald eine umgeworfene Tasse Milch beim Frühstück das morgendliche Zeitmanagement durcheinander wirft, haben gerade die es besonders eilig ihren Nachwuchs zur Schule zu bringen und im Anschluss zum Arbeitsplatz zu kommen. Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt es nicht selten zu doch recht unorthodoxen Park- und Haltemanövern direkt am Eingang der Schule. Gerade hierdurch werden jedoch die eigenen und andere Kinder gefährdet, wenn sie gezwungen sind, sich einen Weg durch die haltenden Pkw zu bahnen und von herannahenden anderen Fahrzeugführern nicht gesehen werden können. Aber auch die neuen und 'alten' Schüler selbst werden auf richtiges Verhalten hingewiesen, wenn dies erforderlich scheint. Mit diesem Auftrag begaben sich Polizeibeamte heute Morgen zu sechs Schulen im Stadtgebiet und fünf im Weimarer Land. Die Polizisten haben geredet, informiert, belehrt und mündlich verwarnt. In fünf uneinsichtigen Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben. Die Resonanz auf die Kontrollen war geteilter Meinung. Viel Lob über die regulierenden Maßnahmen gab es von Fußgängern und Radfahrern. Auch manche Autofahrer sahen ihr Fehlverhalten ein und kamen jeglichen Aufforderungen, z.B. dem Umparken, nach. Andere wiederum sprachen gar von "Psycho-Terror", den die Beamten durchführen würden. Die Polizei Weimar appelliert an alle, sich entsprechend zu verhalten. Hierzu ist es wichtig, auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Vordergründig ist einzig und allein die Sicherheit der Kinder und diese sollte nicht nur während der verstärkten Kontrollen im Mittelpunkt stehen.

