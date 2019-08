Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am Sonntag zwischen Mitternacht und 10:00 Uhr beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines geparkten PKW Citroen in Apolda, Am Weimarer Berg. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichentafeln AP-HS 510 von einem geparkten PKW Peugeot in Apolda, C.-Zimmermann-Straße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

