Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Hartmannsdorf (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag waren in Hartmannsdorf eine Vielzahl von Verkehrsschildern, Straßenmasten, Verteilerkästen für Strom und Telefon mit verschiedenen Farben besprüht worden. Es handelte sich dabei offensichtlich um Fußballfans, die Anhänger des 1.FC Union Berlin sind. In der darauffolgenden Nacht konnte die Polizei nach Hinweisen zwei Personen ( 20 J./m. und 21 J./m. ) in Hartmannsdorf feststellen, die gerade dabei waren, einen Teil der Schmiereien zu beseitigen. Beide gaben an, in der Nacht aus Übermut gesprüht zu haben. Sie wollen sich mit den Geschädigten in Verbindung setzen, um mit diesen die Schadensbeseitigung zu klären. Gegen die jungen Männer eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.

