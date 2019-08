Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Traktor zusammengestoßen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw kam es am Freitagmorgen zwischen Reinstedt und Geunitz. Der Traktor wollte auf der schmalen Straße mit seinem Anhänger nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Dabei benötigte er die gesamte Fahrbahn. Eine Dacia-Fahrerin bemerkte die schwierige Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das hintere Rad des Traktors. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell