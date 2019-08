Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Einen Citroen DS5 haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Winzerla gestohlen. Der Fahrer hatte das Auto am Mittwochabend um 21.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hugo-Schrade-Straße abgestellt. Als er am Morgen wieder damit losfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Das Auto hat einen Wert von etwa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Auffälliges im Bereich Hugo-Schrade-Straße beobachtet haben, sich unter 03641-810 zu melden.

