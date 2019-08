Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Trickdiebe aus der Jenaer Straßenbahn?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Mit Überwachungsbildern sucht die Polizei Jena nach zwei Männern, die am Nachmittag des 28. Februar in der Straßenbahn der Linie 2 in Jena zwei Frauen bestohlen haben.

Dabei lenken die Männer ihre Opfer ab, indem sie durch Drücken ein künstliches Gedränge erzeugten und ihnen dabei die Geldbörse stahlen. In einem Fall erbeuteten sie mit der Geldbörse 320 Euro, im zweiten Fall nur 25 Euro. Bei einem Opfer waren aber auch die Ausweise und eine Geldkarte weg. Die Diebstähle erfolgten arbeitsteilig. Der Mann mit der hellen Jacke rempelte die Opfer an und der andere mit dunkler Jacke und dunklen Haaren zog die Geldbörse aus den Taschen der abgelenkten Frauen.

Wer erkennt die Männer? Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell