Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 15.08.2019

Weimar (ots)

Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Vormittag auf der B7 Höhe Neuwallendorf in Fahrtrichtung Erfurt. Aufgrund der Zähflüssigkeit des Verkehrs musste ein Skodafahrer seine Geschwindigkeit auf ca. 20 km/h reduzieren. Der hinter dem Pkw fahrende Lkw-Fahrer (55) erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf. Der Fahrer des Pkw (71) und seine 67-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Der Skoda wurde so sehr beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Angefahren

Gegen 02:30 Uhr befuhr ein Lkw die Brucknerstraße und wollte auf den Schulhof des Schillergymnasiums einbiegen. Dies misslang dem Fahrer aber und er streifte einen abgeparkten Pkw. Nun setzte er zurück, fuhr die Brucknerstraße weiter und versuchte ein erneutes Wendemanöver auf Höhe der Thomas-Mann-Straße. Gewendet hat der Fahrer seinen Lkw, aber auch nicht schadfrei. Dieses Mal schubste er ein Motorrad um. Die von einem Zeugen informierten Polizeibeamten fanden den Lkw samt dem sich nunmehr zur Ruhe gebetteten polnischen Fahrer (45) am Schillergymnasium. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab, dass er zumindest unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Die Ermittlungen dauern an, da aufgrund der Verständigungsprobleme erst ein Dolmetscher kontaktiert werden musste. Der verursachte Schaden wird sich nach ersten Schätzungen zufolge auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Abgefahren

Auf einer Baustelle in Nohra wollte am Mittwochnachmittag ein Bauarbeiter einen Bagger von einem Lkw herunterfahren. Um besser sehen zu können öffnete der Mann das Führerfenster. Beim Abfahren kippte der Bagger aufgrund der Last nach vorn. Der Bauarbeiter fiel durch das geöffnete Fenster zum Glück nur auf die Schaufelgabel. Aufgrund der Kopfverletzungen, die er sich zuzog, wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

In Auto gefahren

Am Mittwochabend wollte der Fahrer (28) eines BMW von der Gropiusstraße nach rechts in die Steubenstraße abbiegen. Gleichzeitig überquerte aus Richtung der Prellerstraße in Richtung der Gropiusstraße ein Radfahrer (19) die Straße. Dieser fuhr durch eine Kolonne haltender Fahrzeuge und kollidierte in der Folge mit dem BMW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell