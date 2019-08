Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Drei Personen wurden bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in Lippersdorf leicht verletzt. Die Fahrerin eines BMW befuhr die Lindenstraße in Richtung Erdmannsdorf. Im Fahrzeug befanden sich außerdem ihre Tochter und ein weiterer Mitfahrer. Ihren Angaben zufolge hatte die Fahrerin nach hinten zu einem kleinen Hundewelpen gegriffen und dabei nicht auf die Fahrbahn geachtet, sodass sie in einer leichten Linkskurve geradeaus fuhr. Das Auto streifte mit der rechten Seite eine Mauer und rammte danach den Stützpfeiler eines Vordaches, der weggerissen wurde. An einer Hauswand kam das Auto zum Stehen. Alle drei Insassen des Autos kamen in die Notaufnahme nach Jena. Am Auto, der Mauer sowie dem Haus entstand Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz, räumte auf und kümmerte sich um die Absicherung des Gebäudes und des beschädigten Vordachs.

In der Nacht zum Mittwoch gegen 01.45 Uhr konnte der Fahrer eines Audi in Hermsdorf einem Reh nicht mehr ausweichen, das plötzlich die Straße überquerte, und erfasste es. Das Tier wurde dabei getötet. Die Unfallstelle liegt circa 1 km vom Kreisverkehr von der A9 kommend in Richtung Borbeck. Kurz vor 04.00 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Wildunfall bei Reichenbach. Der Fahrer eines Kühltransporters kam aus Richtung Sankt Gangloff und fuhr in Richtung Autobahn. Circa 300 m vor dem Abzweig nach Reichenbach überquerte ein Wildschwein die Straße, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Auch dieses Tier wurde dabei getötet. Wenig später, um 04.08 Uhr dann die dritte Mitteilung über einen Wildunfall. Die Fahrerin eines Kleintransporters VW befuhr die Straße zwischen Ottendorf und Eineborn. Kurz vor dem Ortseingang von Eineborn überquerte ein Reh die Straße, das sie mit dem Auto erfasst. Das Reh überlebte und rannte davon.

In der Nacht zum heutigen Mittwoch haben Unbekannte auf der Baustelle zwischen Altendorf und Altenberga einen Radlader beschädigt. Die Türen wurden dabei aufgebrochen und am Zündschloss manipuliert. Möglicherweise sollte das Baufahrzeug gestohlen werden.

Am heutigen Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr kam es in Kahla, am Parnitzberg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Aus bisher unbekannter Ursache brach Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss des Hauses aus. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Bewohner, 83 und 55 Jahre alt, kamen vorübergehend in einer Pension unter. Am Donnerstag beginnt die Kriminalpolizei mit den Untersuchungen zur Brandursache.

