Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsteiler der Autobahnabfahrt in Quirla umgefahren und abgehauen

Stadtroda (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag in der Zeit von ca. 04:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr den Verkehrsteiler nach der Autobahnabfahrt Quirla überfahren und dabei sämtliche Beschilderungen stark beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass eine Unfallflucht kein Bagatelldelikt ist. Die Unfallflüchtigen erwarten hohe Geldstrafen und der Entzug der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell