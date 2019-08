Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfälle im Saale-Holzland-Kreis

Stadtroda (ots)

Auf der L1077 in der Nähe von Laasdorf ereigneten sich am 2. Augustwochenende gleich zwei schwere Verkehrsunfälle. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam eine 20-jährige auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals im angrenzenden Straßengraben und kam erst auf dem Dach liegend zum Stehen. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich an der Einmündung nach Gernewitz in Richtung Schlöben. Hier übersah ein 55-jähriger Opel Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Daihatsu Fahrer im Einmündungsbereich. Der 45-jährige wurde beim Zusammenstoß der Fahrzeuge schwer verletzt. Er wurde in die Klinik nach Jena verbracht. Der Opelfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein 6-jähriges Mädchen verletzte sich Samstagmittag bei einem Verkehrsunglück am Räderweg in Mörsdorf. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte frontal gegen einen stehenden Pkw. Es ist dem Sturzhelm des Mädchens zu verdanken, dass dieses bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde.

