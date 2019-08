Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Hauseinbruch während der Urlaubsreise

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 03.08 bis 09.08.2019 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Unterdorf in Großhelmsdorf. Während die Hauseigentümer im Urlaub waren, versuchten unbekannte Täter in das Wohnhaus einzubrechen. Da es den Tätern jedoch nicht gelang, die Haustür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Saale-Holzland bitte um Hinweise zur Tat. Hat jemand im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Großhelmsdorf gesehen? Hinweise an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell