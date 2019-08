Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wertvoller Schmuck und Familienerbstücke in Mörsdorf gestohlen

Stadtroda (ots)

Am 10.08.2019 gegen 13:00 Uhr kam es in Mörsdorf zu einem Diebstahl von Schmuck und Wertgegenständen im Wert von 1000 Euro. Während die 84-jährige Hauseigentümerin am Tage in ihrem Sessel schlief, schlich sich eine Frau in des unverschlossene Haus. In diesem suchte sie nach Wertgegenständen und durchwühlte mehrere Schränke. Durch den Lärm geweckt, wollte die ältere Dame nach dem Rechten sehen. Auf der Treppe kam ihr die Frau entgegen, welche mit dem Schmuck flüchtete. Die Frau konnte als Ausländerin - südländischen Typs - beschrieben werden. Sie soll ca. 170 groß und schlank gewesen sein und hatte kurze braune Haare. Beim Beutegut handelt es sich um vergoldete zwei Armbänder und einem Armreif. Hat im Tatzeitraum jemand verdächtige Personen in Mörsdorf gesehen, welche auf die Personenbeschreibung der Frau passen? Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell