Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen für Kasachstan

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Im Depot eines Paketdienstes in Weimar stellten Mitarbeiter am Dienstag eine Lieferung mit Drogen fest, die nach Kasachstan gesendet werden sollte. In einer Klarsichttüte waren orangefarbene Pillen vakuumdicht verpackt. Sofort wurde die POlizei informiert. Eine Prüfung bei der Kriminalpolizei ergab, dass es sich offenbar um Ecstacy-Pillen handelt. 365 g wog die Tüte samt Inhalt, was einer Zahl von ca. 1000 Pillen entspricht. Die Drogen wurden sichergestellt und werden der Vernichtung zugeführt. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell