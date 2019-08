Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kripo Weimar sucht unbekannte Schläger

Weimar (ots)

Die Kriminalpolizei Weimar bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zu zwei Fällen von Körperverletzung. Beide Handlungen, obwohl vier Wochen auseinander, ähneln sich, da sie jeweils in den frühen Morgenstunden und örtlich nicht weit auseinander passierten. Auch sind sie durch bloße Aggression gekennzeichnet, denn den Opfer wurde nichts weggenommen. Durch einen Hinweis wurde jetzt bekannt, dass es bei der ersten Tat noch weitere Zeugen gab. Dies sollen junge Leute sein, die von einer Party kamen. Sie können möglicherweise zur Aufklärung beitragen.

Am Donnerstag den 27. Juni, wartete ein 46-Jähriger morgens kurz nach 05.00 Uhr wie gewohnt am Busbahnhof an der Katholischen Kirche in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Zwei ihm unbekannte junge Männer sprachen ihn an. Als er sie aufforderte, weiter zu gehen, erhielt er unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angegriffene suchte daraufhin Schutz hinter einer Hausecke, wurde aber von den beiden Tätern verfolgt. Sie rissen an seinem Rucksack, der Mann ging zu Boden und wurde nun getreten. Danach ließen die Männer von ihm ab und entfernten sich in Richtung Goetheplatz. Vier Wochen später, am 25. Juli und wieder einem Donnerstag, wurde in der Heinrich-Heine-Straße ein 36-Jähriger morgens kurz nach 04.00 Uhr aus einer Gruppe heraus angesprochen und bedrängt. Auch dieses Opfer äußerte, dass er in Ruhe gelassen werden will, woraufhin er ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Mit seinem Fahrrad stürzte das Opfer hin und erhielt mehrere Tritte gegen Oberkörper und Kopf.

Wer kann Hinweise zu den unbekannten Schlägern geben? Tel. Kripo Weimar 03643-882-0

