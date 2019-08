Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hausbewohner beobachteten, wie ein 38-Jähriger in Bad Klosterlausnitz aus der Wohnung seiner Nachbarin kam, in die er offenbar eingebrochen war. Als die am Montag hinzu gerufenen Polizeibeamten in der Wohnung des Beschuldigten nachschauten, fanden sie dort einen Laptop, ein Fahrrad und Wäsche, die er aus der Nachbarwohnung in seine Wohnung transportiert hatte. Ein Atemtest ergab bei dem Mann 2,73 Promille. Der Mann, der unter Betreuung steht, wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Die Feuerwehr kam am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Hummelshain, Kahlaer Straße zum Einsatz, als dort ein Baucontainer brannte. In dem Baucontainer befand sich lediglich Bauschutt, weshalb kein Schaden zu verzeichnen war.

In Waldeck, an den Ziegenböcken, stellte eine Polizeistreife am Montagabend gegen 22.45 Uhr einen Radfahrer fest, der auffällig fuhr. Ein Atemtest ergab bei ihm 2,2 Promille. In der Zentralen Notaufnahme des Krankenhauses Eisenberg wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und gegen den 55-Jährigen eine Anzeige gefertigt.

Ein Zeuge teilte der Polizei am heutigen Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr mit, dass er in Kahla in der Christian-Eckardt- Straße eine auffällige Beobachtung gemacht hat. Drei Männer, offenbar aus Südosteuropa, versuchten bei einer älteren Dame einen sogenannten Wechseltrick. Er beschrieb das Auto, mit dem die Männer unterwegs waren und teilte den Beamten auch das Kennzeichen mit. Trotz sofortiger Fahndung mit Streifenwagen aus mehreren Dienststellen gelang es nicht, den beschriebenen Skoda Octavia aufzufinden. Der Halter des Fahrzeugs war bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Sollte es bei der älteren Dame zu einem Diebstahl gekommen sein, kann sie sich umgehend bei der Polizei melden.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am heutigen Dienstag gegen 10.00 Uhr in Rothenstein einen Skoda. Der 44-jährige Fahrer aus Kahla konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Stattdessen wies er sich mit einem tschechischen Führerschein aus, der sich noch dazu als gefälscht erwies. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher.

