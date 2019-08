Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand am 05.08.2019 gegen 08:00 Uhr bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW VW und einem Reh auf der Straße von Rohrbach nach Leuthental.

Durch starke Rauchentwicklung am 05.08.2019 gegen 06:00 Uhr konnte am alten Gradierwerk in Bad Sulza ein Brand frühzeitig entdeckt und größerer Schaden verhindert werden. Unbekannte Täter hatten wohl gekokelt und den Brand verursacht. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 02. und 05.08.2019 durch ein angekipptes Fenster in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Großromstedt. Hier wurden sämtliche Türen aufgebrochen und alle Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Am 05.08.2019 meldete eine Mitarbeiterin einer Einrichtung in Apolda, Ackerwand 11 einen Einbruch in ihre Büroräume. Es wurde eine Geldkassette mit Inhalt entwendet und ein Sachschaden von ca. 800 Euro verursacht.

Unbekannte schlugen in der Nacht vom 05. zum 06.08.2019 die Fahrerseite eines in Apolda, Planstraße geparkten PKW Renault ein und entwendeten eine angefangene Schachtel Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Nachmittag des 05.08.2019 in Darnstedt wurden 60 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Schnellste mit 85 km/h gemessen.

