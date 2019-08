Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Brand in Niederreißen

Apolda (ots)

Am Sonntag gegen 16:20 Uhr geriet in Ortslage Niederreißen ein Strohballen in Brand. Das Feuer griff zunächst auf eine Garage, in welcher sich noch ein Fahrzeug befand, über und erfasste in der Folge auch das angrenzende Wohnhaus, welches von einer fünfköpfigen Familie bewohnt wird. Die Bewohner bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Die weiteren Familienmitglieder wurden vorsorglich ärztlich untersucht.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 20 Uhr wurde das Feuer gelöscht. Es werden weitere Arbeiten der Feuerwehr im Gebäudeinneren durchgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

