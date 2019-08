Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 02.08.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 04.08.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Apolda ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße stadteinwärts. Im Bereich einer Rechtskurve musste dieser verkehrsbedingt bremsen, verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Der Mopedfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus Apolda verbracht.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Veranstaltungsobjektes in Mattstedt ein und entwendeten hieraus Unterhaltungselektronik.

Zeugen zu den o.g. Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 in Verbindung zu setzen.

