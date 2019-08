LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 04.08.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ein 65-jähriger Renaultfahrer befuhr am Freitag morgen die Buttelstedter Straße in Weimar in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr zeitgleich die Buttelstedter Straße auf dem Radfahrstreifen. Der Renaultfahrer wollte in der Folge rechts in die Rießnerstraße einbiegen, wobei der Radfahrer weiterhin auf der Buttelstedter Straße geradeaus fahren wollte. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Führer den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 55-jährige kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen zur Begutachtung ins Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Verkehrsunfall Sachschäden.

Betrugsmasche durch vermeintliche Dachdecker

Am Freitag erreichte die Polizeiinspektion Weimar erneut eine Anzeige wegen Betruges von vermeintlichen Dachdeckern. Bereits am 22.07.2019 befanden sich unbekannte Täter im Bereich Belvedere in Weimar. Hierbei sprachen sie einen 78-jährigen an und unterbreiteten ihm das Angebot, das Dach des Hauses für 500 Euro zu erneuern. Diesen Preis nahm der später Geschädigte an, übergab das Geld und die Arbeiten am Dach begannen. Noch vor Abschluss der Arbeiten erhöhten die Dachdecker den Preis um mehrere Tausend Euro, welche für den Abschluss der Arbeiten beglichen werden sollten. Als dies der 78-jährige nicht konnte, wurden die Arbeiten eingestellt. Die Polizeiinspektion Weimar warnt vor solchen "Haustürgeschäften". Hierbei werden oft gerade ältere Menschen aufgesucht und in Gespräche verwickelt. Vermeintliche Mängel an Dächern oder Dachrinnen werden aufgezeigt, die nicht bestehen. Zusätzlich wird auf die Dringlichkeit von Erneuerungsarbeiten hingewiesen, um einen Vertragsabschluss und den Arbeitsbeginn zu beschleunigen. Folgend werden diese Arbeiten zu überteuerten Preisen angeboten und unprofessionell ausgeführt, sodass im Endeffekt ein noch größerer Schaden entsteht.

Pizzadiebstahl

Zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Trierer Straße in Weimar. Hier lieferte ein 25-jähriger eine Bestellung für einen Pizzalieferdienst aus. Er holte die Ware aus dem Kofferraum, jedoch verschloss er diesen nicht wieder richtig und lehnte die Klappe nur an, sodass es nach Verschließen des Fahrzeuges möglich war, in den Kofferraum zu gelangen. Als er circa drei Minuten nach Auslieferung der Bestellung wieder kam, musste er feststellen, dass der Kofferraum offen stand und eine weitere Lieferung mit samt der Thermo-Box gestohlen wurde. Ein Täter konnte hierzu nicht mehr festgestellt werden. Spuren wurden durch die eingesetzten Beamten am Fahrzeug gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Am Samstag gegen 19 Uhr wurde ein 19-jähriger in der Karl-Liebknecht-Straße einer Kontrolle unterzogen. Grund hierfür war, dass der Mann auf einem E-Scooter unterwegs war, jedoch kein Versicherungskennzeichen an diesem angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich neben dem fehlenden Versicherungsschutz weiterhin heraus, dass der Roller eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h aufwies. Eine Fahrerlaubnis konnte der 25-jährige nicht vorweisen, sodass die eingesetzten Kollegen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gemäß Pflichtversicherungsgesetz einleiteten.

Hausfriedensbruch und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zu einem Einsatz der Polizei Weimar kam es am Samstag gegen 22:15 Uhr auf dem Gelände der Pestalozzischule. Von hier wurde durch eine Anwohnerin mitgeteilt, dass von dem Schulgelände mehrere Personen zu hören waren. Auf dem umfriedeten und verschlossenen Schulgelände konnten durch eingesetzte Beamte insgesamt elf Personen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren festgestellt werden, die sich widerrechtlich Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen wurde insgesamt dreimal Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden, sodass neben der Anzeige wegen Hausfriedensbruches auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht wurden. Nach der abgeschlossenen Personalienfeststellung erhielt die Gruppe einen Platzverweis und der Einsatz konnte vor Ort beendet werden.

