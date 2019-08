Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr kam es auf der Straße von Petersberg in Richtung B7 zu einem Unfall zwischen einem Chevrolet und einem BMW. Der Fahrer (88) des Chevrolet übersah am Abzweig am Autohaus den von rechts kommenden BMW. Beide Autos stießen zusammen, wobei der Chevrolet in den Straßengraben geschleudert wurde. Vorsorglich wurde der Fahrer des Chevrolet ins Krankenhaus eingeliefert. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

955 Fahrzeugen durch liefen am Donnerstagnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrollstelle auf der Saasaer Straße in Eisenberg. 71 Fahrer waren zu schnell in der 30er Zone. Nahezu alle blieben im Bereich von Verwarngeldern, nur ein Fahrer erhält ein Bußgeldverfahren. Er war mit 56 km/h der schnellste.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell