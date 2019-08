Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 02.08.2019

Weimar (ots)

Wildunfall

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr, befuhr der 34 jährige Fahrer eines Ford die K 312 aus Richtung B7 kommend in Richtung Utzberg. Kurz vor dem Ortseingang Utzberg querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh wurde so schwer verletzt, dass es vor Ort von seinem Leid erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Hoher Sachschaden durch Graffitis

Ihre Spuren in Form von Graffitis hinterliesen unbekannte Täter in gleich mehreren Straßen von Weimar. So wurden in der Richard-Wagner-Straße, Thomas-Müntzer-Straße, Cranachstraße und der Gutenbergstraße insgesamt elf Wohnhäuser mit lila Farbe besprüht. Der Gesamtschaden für die Hausbesitzer wird auf circa 8000,00 EUR geschätzt.

Vandalismus

Am Donnerstagmorgen gegen 04:15 Uhr teilte eine Anwohnerin einer Polizeistreife mit, dass sie im Bereich des Thüringer Hauptstaatsarchiv am Beethovenplatz in Weimar verdächtige Geräusche gehört habe. Bei der Nachschau durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe des Hauptstaatsarchiv eingeworfen hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100,00 EUR. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 entgegen.

Semisch Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell