LPI-J: Pressebericht

Im Zeitraum vom 01.07. bis 01.08.2019 gelangten unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses der Apoldaer Leutloffstraße und entwendeten ein gesichertes schwarz-grünes 29 Zoll Herren-Mountainbike der Marke "Sprint" im Wert von ca. 480 EUR.

Vom Mittwoch zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umfriedeten und verschlossenen Gartengrundstück in der Apoldaer Stegmannstraße. In deren Folge gelangten der oder die Täter in das Innere des Bungalows und durchsuchten diesen, Sachschaden 200 EUR. Nach einem ersten Überblick wurde Katzenfutter im Wert von 30 EUR entwendet.

Unbekannte Täter drangen vom 31.07. zum 01.08.2019 auf das Grundstück des Auerstedter Schlosses. Im Anschluss wurde ein Fenster zur Schloss-gaststätte aufgehebelt. Danach gelangten der oder die Täter in das Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten der Gaststätte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Zu den entstandenen Sachschäden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

