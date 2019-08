LPI-J: Meldungen für Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einer Körperverletzung wurden Polizeibeamte am Donnerstagmorgen um 3.00 Uhr gerufen. Ein Mann hatte unter dem Einfluss von Drogen das Gefühl, verfolgt zu werden. Als er im Bereich der Johannisstraße war, kam ihm ein Mann entgegen. Er geht unvermittelt auf den Passanten zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Eine Frau, die den Vorfall beobachtete, kam dazu und versuchte, zu schlichten. Der Angreifer schubste die 55-Jährige in einen Blumenkasten. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen Deutschen vorläufig fest. Der Mann wirkte aufgrund der eingenommenen Betäubungsmittel sichtlich verwirrt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurde außerdem eine kleine Menge Marihuana festgestellt. Er muss sich wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die beiden Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Vorübergehend festgenommen wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auch ein junger Mann in der Felsenkellerstraße. Er hatte in einem Club gleich mehrere junge Frauen unsittlich berührt. Die Frauen verbaten sich das und meldeten den Mann beim Sicherheitsdienst. Der 24-jährige Marokkaner wurde daraufhin aus dem Club verwiesen, ihm ein Betretungsverbot ausgesprochen. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, heimlich das Tanzlokal erneut zu betreten. Die Polizei wurde informiert, der Mann mit zur Dienststelle genommen. Er muss sich wegen der sexuellen Belästigung sowie Hausfriedensbruches verantworten. Nach allen notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er um 5.00 Uhr wieder entlassen.

Ein Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Jena-Nord verletzt. Der 84-Jährige lief die Scharnhorststraße entlang und überquerte gerade die Leipziger Straße. Ein Transporter-Fahrer wollte von der Leipziger Straße an der gleichen Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er den Fußgänger, stieß mit ihm zusammen und verletzte ihn dabei leicht. Der verletzte Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung und zur altersbedingten vorsorglichen Kontrolle ins Klinikum gebracht.

