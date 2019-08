Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Vom Dienstag zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei umfriedeten und verschlossenen Gartengrundstücken der Kleingartenanlage Birkenweg, in der Apoldaer Auenstraße. In deren Folge gelangten der oder die Täter in das Innere der Gartenlauben sowie Geräteschuppen und durchsuchten diese. Nach einem ersten Überblick seitens der Besitzer wurden keine Gegenstände entwendet. Zu den entstandenen Sachschäden konnten noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Bad Sulza nach Schmiedehausen. Hierbei geriet er in einer Linkskurve zu weit nach links und beschädigte zwei Warnbaken, Sachschaden 400 EUR. Am Sattelauflieger wurden keine Beschädigungen festgestellt.

