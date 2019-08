Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwimmbad wegen Brand geschlossen

Jena (ots)

In Jena musste gestern nach 17.00 Uhr das Schwimmbad GalaxSea geräumt werden. Ca. 300 Personen mussten das Bad verlassen, nachdem ein Badegast Rauch auf dem Flachdach gesehen hatte. Sie wurden in einem Nachbargebäude untergebracht und erhielten Decken. Gestern hatten Arbeiten am Dach des Bades stattgefunden. Geprüft wird, ob es einen Zusammenhang gibt. Der Schaden wird derzeit auf 25.000 Euro geschätzt. Verbrannt ist eine Zwischendecke am Rutschenturm. Bereits um 18.30 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand als gelöscht. Das Bad blieb gestern aber weiter geschlossen.

