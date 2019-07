Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr kam es bei Eineborn zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Mähdrescher. Der Mähdrescher fuhr in Richtung Tautendorf, ihm entgegen kam der Mercedes, dessen Fahrer nicht weit genug rechts fuhr. Dadurch streifte er den Mähdrescher, wobei die gesamte linke Fahrzeugseite des PKW aufgerissen wurde. Der 46 Jahre alte Fahrer wurde durch Splitter leicht verletzt.

Ein verwirrter 28 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen in Stadtroda Mitarbeiter und Eltern eines Kindergartens im Sonnenscheinweg belästigt. Ein Notarzt wurde hinzugezogen. Später erfolgte die Einweisung des Mannes unter Polizeibegleitung in die Psychiatrie nach Jena.

