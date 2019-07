LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

In den Nachmittagsstunden des 30.07.2019 erschien ein beunruhigter Mann aus dem Weimarer Land auf der hiesigen Polizeidienststelle und teilt mit, dass seine betagte Mutter einen ominösen Anruf erhielt. Man teilte ihr mit, sie hätte bei einem Gewinnspiel 49.000 EUR gewonnen. Hierzu müsste sie aber eine Gebühr von ca. 800 EUR bezahlen, welche zwei Männer am nächsten Tag bei ihr abholen würden. Der Sohn hat nun Sorge, dass die Männer am nächsten Tag bei der Mutter auftauchen. Die zuständigen Polizeibeamten sind einsatzbereit, wenn die Dame irgendwelche Verdächtigen Wahrnehmungen machen sollte und kommen zum Einsatz. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang vor solchen sogenannten Gewinnen. Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen oder unter Druck setzen und verständigen sie sofort die Polizei.

In den Vormittagsstunden des 30.07.2019 stand ein Entsorgungsfahrzeug in der Denstedter Karl-Marx-Straße und leerte Mülltonnen. Der Fahrer eines Transporters fuhr auf dem Fußweg links an einer Engstelle an dem Entsorgungsfahrzeug vorbei. Hierbei streifte er dessen Außenspiegel, wobei Sachschaden von 300 EUR entstand.

Nach dem Entladen seines Pkw in den Nachmittagsstunden des 30.07.2019 fuhr dieser an und übersah hierbei einen Poller im Bereich der Apoldaer Planstraße / Jenaer Straße. In der weiteren Folge kollidiert er mit dem Poller und riss diesen aus der Verankerung, Sachschäden 500 EUR.

Gegen 05:00 Uhr des 31.07.2019 befuhr die Fahrer eines Pkw KIA die Landstraße von Flurstedt nach Nauendorf. Kurz vor Nauendorf wechselte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des KIA kollidierte, Sachschaden 500 EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

