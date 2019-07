Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 30.07.2019

Weimar (ots)

Wildunfall

Am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr, befuhr ein Audifahrer die B7 in Richtung Erfurt. Circa 1,0 km vor der Ortslage Nohra querte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Dem Fahrer war es trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr möglich, einen Zusammenstoß mit dem Reh zu verhindern. Das Reh wurde erfasst und verendete am Unfallort. Am Pkw enstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Verkehrsunfall PKW/Radfahrer die 1.

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 13 jähriger Fahrradfahrer den Fussgängerweg der Erfurter Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit verlies ein 28 jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug das Grundstück einer Autovermietung um in die Erfurter Straße einzubiegen. Trotz der, durch beide Beteiligte eingeleiteten Gefahrenbremsung, kam es zu einer Kollision. Der 13 jährige Junge verletzte sich hierbei leicht an beiden Beinen, der Fahrer des PKW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall PKW/Radfahrer die 2.

Ebenfalls am Montagnachmittag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 46 jährige PKW-Fahrerin die Abraham-Lincoln-Straße. An der Kreuzung A.-Lincoln-Straße / Jahnstraße bog sie ab um ihre Fahrt in Richtung W.-Shakespeare-Straße fortzusetzen. In diesem Moment kam ihr aus Richtung der W.-Shakespeare-Straße eine 51 jährige Radfahrerin entgegen. Die Radfahrerin stoppte noch um die PKW-Fahrerin passieren zu lassen, wird hierbei aber übersehen und es kommt zur Kollision. Die Radfahrerin muss aufgrund leichter Verletzungen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Weimar verbacht werden, die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Feuerwehreinsatz in Kranichfeld

Kurz unterbechen musste eine 95 jährige Dame in Kranichfeld ihr Vorhaben aus Äpfeln Kompott zu kochen. Durch einen Bedienfehler am Herd kam es zu einer enormen Hitzeentwicklung in der Backröhre. Aufgrund der hierbei entstandenen Rauchbildung und eines ausgelösten Feuermelders, kam die Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Glücklicherweise konnte die Ursache des Qalms schnell ausfindig gemacht und eine Gefahr abgewandt werden. Man kann nur hoffen, dass am Ende trotz der Aufregung das Apfelkompott gelungen ist.

Semisch Polizeikommissar

