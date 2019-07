Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung aus Weimar (Korrektur)

Bild-Infos

Weimar (ots)

Vermisst in Weimar wird seit Sonntagabend der 35-jährige Sebastian M.

Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,78m groß, auffällig dünn, ungepflegt, blonde Haare, eventuell kleiner Zopf, Vollbart, Brille

Sebastian M. hielt sich seit zwei Tagen in Weimar auf, hatte hier jedoch keinen festen Wohnsitz. Er wurde letztmalig am Sonntagnachmittag in Weimar-Schöndorf gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er schwarz bekleidet, trug eine Jeanshose sowie ein T-Shirt. Bei sich trug er einen ebenfalls schwarzen Rucksack mit der Aufschrift "green". Sebastian M. benötigt dringend ärztliche Hilfe. Wer hat Sebastian M. seit Sonntagabend gesehen bzw. kann Hinweise zu seinem Verbleib geben? Hinweise erbittet die Weimarer Polizei unter Telefon 03643-8820.

