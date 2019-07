Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

In den Mittagstunden des 27.07.2019 verschätzte sich auf dem Parkplatz der Gartenanlage Windelow in Bad Sulza beim Einparken der Fahrer eines Pkw Ford und stieß gegen einen abgeparkten Pkw Opel. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeuge erhebliche Beschädigungen in Höhe von 20.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

