LPI-J: Pressebericht ID Jena

Pressebericht ID Jena

Jena

Bienenstöcke brennen

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr, erhielt die Polizei Mitteilung über ein Feuer oberhalb der Ortslage Göschwitz. Vor Ort konnte ein Wiesen brand in der Ausdehnung von ca. 1 ha Fläche festgestellt werden. Aus bisher ungeklärter Ursache waren auf der Wiese drei Bienenstöcke in Brand geraden und das Feuer hatte auf die Wiese übergegriffen.

Einbruch Gaststätte

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in eine Gaststätte Im Löbdergraben in Jena ein. Die Täter hebelten eine Nebentür auf und entwendeten diverse Spirituosen im Wert von 150 EUR aus dem Gastraum.

Münzfach hielt stand

Erfolglos agierten Täter in der öffentliche Toilette auf dem Markt in Jena. Man versuchte mit einem Hammer und roher Gewalt die Münzkassette zu öffnen. Die Anlage wurde beschädigt, hielt aber stand

Rinder misshandelt

Im Bereich der Ortslage Münchenroda machte der Besitzer einer Herde Rinder am Samstag morgen eine schlimme Entdeckung. Ein bisher unbekannter Tierhasser war in die Weide eingedrungen und hatte mit einem scharfen Gegenstand mehrere Jungbullen attackiert. Bei Feststellung war bereits ein Tier verendet, zwei weitere mussten durch die gerufenen Tierärzte eingeschläfert werden. Bei der Prüfung der Herde konnten weitere 7 Jungbullen mit Stich- und Schnittverletzungen festgestellt werden. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Exhibitionistische Handlung

Am 27.07.19, in den Nachmittagsstunden, bemerkten zwei junge Frauen welche sich im Paradies am Saaleufer sonnten einen Mann. Dieser stand ihnen gegenüber, hatte sich entblößt und manipulierte an sich herum. Die informierten Beamten konnten den Mann feststellen bevor er sich mit seinem Fahrrad entfernen konnte.

