Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 28.07.2019

Weimar (ots)

Baustelleneinbruch In der Nacht zu Freitag wurde in der Schützengasse auf einem Baustellengelände ein Werkzeugcontainer aufgebrochen. Daraus wurden mehrere Werkzeugkoffer mit Inhalt entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von 2000 Euro.

Pkw mit Farbe beschmiert In der Nacht zu Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Hetschburger Straße in Bad Berka einen Pkw Renault, indem sie weiße Farbe auf die Frontscheibe und den Lack des Pkw kippten. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Schlagstock mitgeführt Freitagnachmittag 14:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Ernst-Thälmann-Straße einen 34-jährigen Radfahrer, welcher verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Bei einer freiwilligen Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte ein ausziehbarer Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Eine Anzeige nach dem Waffengesetz wurde erstattet.

Moped geklaut In der Nacht zu Samstag wurde aus einem Schuppen in Köttendorf ein Moped im Wert von 1200 Euro entwendet. Der Schuppen wurde gewaltsam geöffnet.

Kellereinbruch Ein Kellereinbruch ereignete sich in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain. Aus einem Abteil wurden diverse Werkzeuge und Kleinteile im Wert von 150 Euro entwendet. Das angrenzende Abteil wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, jedoch gab es hier kein Beutegut.

Gesuchte Person festgenommen Freitagabend 19 Uhr kontrollierten die Beamten in der Ettersburger Straße einen polizeibekannten 36-Jährigen. Gegen diesen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, woraufhin er in eine JVA gebracht wurde. Außerdem hatte er eine geringe Menge Tabletten dabei, welcher unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Falsche Kennzeichen Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Friesstraße ein abgeparkter Fiat-Transporter festgestellt, bei welchem die angebrachten polnischen Kennzeichentafeln für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet.

Ebenfalls mit nicht dazugehörenden Kennzeichentafeln war am Freitag gegen Mitternacht ein 55-Jähriger mit einem Pkw Suzuki unterwegs. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung erstattet.

Kutschenunfall Am Freitag 08:15 Uhr ereignete sich in Isseroda ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Kutsche. Der 62-jährige Pferdehalter stellte sein Pferd mit der Kutsche am Fahrbahnrand in Höhe Nohraer Weg ab und mähte Gras. Als ein Lkw auf der Straße am Pferd vorbei fuhr, geriet dieses in Panik und lief in Richtung Nohra. Dort versuchte es nach links in die Straße Am Sperlingsberg zu biegen. Hierbei kippte die Kutsche um und verkeilte sich in einem Zaun. Der Zaun wurde aus der Verankerung gerissen. Das Pferd setzte seinen Weg fort. In der Straße Am Troistädter Weg kam es erneut zu Fall. Dort konnte es durch seinen Halter eingefangen werden. Am Zaun und der Kutsche entstand Sachschaden. Das Pferd erlitt Verletzungen an Vorder- und Hinterläufen. Der Pferdehalter verletzte sich beim Einfangen leicht.

Offener Kofferraum Samstagmorgen 00:30 Uhr fiel den Beamten in der Ettersburger Straße ein Pkw Opel auf, welcher mit geöffneter Kofferraumklappe fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-jährigen Fahrzeugführers ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Berauscht unterwegs Samstag gegen 11 Uhr kontrollierten die Beamten in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld einen 36-jährigen Peugeot-Fahrer. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogentest verlief positiv. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana festgestellt.

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer wurde Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Buttelstedter Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille.

Samstagabend gegen 23 Uhr war ein 68-jähriger Skoda-Fahrer in der Alexanderstraße in Kranichfeld mit 0,57 Promille unterwegs.

Ein 33-jähriger Radfahrer fuhr Sonntagmorgen 00:30 Uhr ohne Licht in der Buttelstedter Straße. Da in seiner Atemluft starker Alkoholgeruch wahrnehmbar war, erfolgte ein entsprechender Test. Dieser ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Seeger Polizeioberkommissarin

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell