Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Älterer Mann bei großer Hitze vermisst

Bad Berka (ots)

Eine Vermisstensuche ging am Donnerstagnachmittag in Bad Berka gut aus. Eine ältere Frau hatte ihren Mann vermisst, der nur zur Garage wollte. Nach etwas mehr als einer Stunde nach Eingang der Meldung fanden ihn die Beamten hinter einer anderen Garage in dem Garagenkomplex. Er war dort in einem Dickicht hingefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Nur leise hatte er auf die Rufe der Beamten reagiert. Der 76-Jährige wurde stark dehydriert, doch außer Lebensgefahr, ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell