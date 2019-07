Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Thiemendorf brannten Donnerstagmittag 4,3 ha eines Feldes. Das Feld war bereits abgeerntet. Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die zuständige Agrargenossenschaft pflügte das Feld anschließend um, wodurch auch letzte Glutnester gelöscht wurden. Im Einsatz waren sieben Freiwillige Feuerwehren mit 45 Kameraden

Zum Einsatz der Feuerwehr kam es Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auch in einer Wohnung in Stadtroda, Zeitzgrund, wo ein Wohnungsbrand vermutet wurde. Im Erdgeschoss des Hauses war es zu starkem Rauch gekommen. Über eine offen stehende Balkontür konnte die Feuerwehr in die Wohnung vordringen. Ein Brand konnte nicht ausgemacht werden. Offenbar war ein Kachelofen befeuert worden, weshalb es stark gequalmt hatte. Ein Schaden trat nicht ein.

