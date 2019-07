Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein 94 Jahre alter Mann aus Jena erhielt am Donnerstag gegen Mittag einen Anruf seines angeblichen Enkels. Der Anrufer gab vor, eine Immobilie kaufen zu wollen und dafür Geld zu benötigen. Der Angerufene erkannte den Trick, ließ sich nicht darauf ein und informierte die Polizei.

Mit einem fadenscheinigen Trick versuchten auch drei andere Täter an Geld zu gelangen. Eine Frau hatte den 28-jährigen Besitzer eines Jenaer Lokals angerufen, sich mit "Brandschutz" gemeldet und mitgeteilt, dass die Feuerlöscher in der Lokalität geprüft werden sollen. Obwohl ihm dieser Anruf ungewöhnlich vorkam, stimmte der junge Mann zu. Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr erschienen dann zwei Männer in dem Lokal, die vorgaben, die Feuerlöscher prüfen zu wollen. Anschließend forderten Sie von ihm 80 Euro. Der Lokalbetreiber verlangte eine Legitimation, auch bemängelt er, keine Rechnung zu erhalten. Die beiden Männer verließen daraufhin das Lokal.

Zwei Radfahrerinnen stießen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Wiesenstraße zusammen. Beide befuhren den Gehweg, der für Fahrräder freigegeben ist, An der dortigen Tankstelle wollte ein Fahrzeug von der Wiesenstraße in den Tankstellenbereich einfahren, weshalb eine 56-jährige Radfahrerin auswich. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad einer 24 Jahre alten Radfahrerin. Die 56-Jährige brach sich beim Sturz den Unterarm, die 24-Jährige blieb unverletzt.

