Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Feldbrand

Zu einem Feldbrand kam es am Donnerstagnachmittag zwischen Kottendorf und Tannroda im Landkreis Weimarer Land. Hier brannte ein circa 3 ha großes Getreidefeld komplett ab. Laut der eingesetzten Feuerwehr wurde der Brand durch ein überhitztes Schneidwerkzeug eines Mähdrescher verursacht. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Rauschgift

Im Rahmen der Streife sollte am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, in der Fuldaer Straße ein Radfahrer kontrolliert werden. Bei Erblicken der Streife warf der 27-jährige Radler einen Gegenstand von sich. Bei der Absuche der Fahrstrecke wurde ein Cliptütchen mit Marihuana-Blüten (nach Wiegen 5 Gramm) aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen wurde.

Wildwechsel

Ein 77-jähriger Fahrer eines VW-Passat war am Donnerstagabend, gegen 23:10 Uhr, auf der Bundesstraße 85 von Lengefeld in Richtung Neckeroda unterwegs. In einer Kurve stand plötzlich ein Wild mittig auf der Fahrbahn. Dem 77-Jährigen war es nicht möglich, dem Tier auszuweichen und stieß mit diesen zusammen. Im Nachgang konnte das Wild nicht mehr aufgefunden werden. Am Pkw entstanden arttypische Unfallschäden.

Diebstahl von Bohrmaschinen

Durch einen Zeugen wurde in der Nacht zum Freitag der Diebstahl von Bohrmaschinen in Kranichfeld mitgeteilt. Vor Ort wurde bekannt, dass ein 23-Jähriger über ein Tor des Geschädigten stieg und zwei Maschinenkoffer unter einem Carport entwendete. Hierbei handelte es sich um einen Hiltikoffer mit einer Kernbohrmaschine im Wert von circa 1600,- Euro sowie eine Kernbohrmaschine der Marke Berner. Bei der Flucht mit dem Diebesgut wurde der Täter beobachtet. In der gleichen Nacht noch brachte der Täter die entwendeten Maschinen wieder zurück an den Ereignisort. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

versuchter Enkeltrick

Wieder versuchte am Donnerstagnachmittag eine unbekannte männliche Person, mit betrügerischen Absichten, an das Geld einer 84-jährigen Frau zu kommen. Über ihre Festnetznummer meldete er sich bei der Geschädigten und sagte, dass er wegen eines Wohnmobilkaufes in der Nähe sei und vorbei kommen wollte. Die Geschädigte vermutete zuerst einen Verwandten am Telefon. Bei nochmaliger Nachfrage beim Anrufer, wer er sei oder sie ruft die Polizei, legte dieser auf. Nach einer Bargeldsumme wurde seitens des Täters nicht angefragt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell