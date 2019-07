Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 27.07.2019 um 11:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi den Kreisverkehr Heidenberg/Bachstraße. Der Fahrer eines weißen LKW beachtete nicht die Vorfahrt des Audis und touchierte diesen. Ohne anzuhalten setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Peugeot touchierte beim Einparken in Apolda, Rosa-Luxemburg-Straße einen geparkten PKW Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand beim Ausparken auf einem Parkplatz in Apolda, Am Weimarer Berg durch die Fahrerin eines PKW Toyota an einem PKW Audi.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell