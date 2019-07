Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt den Dieb?

Weimar

Der auf den Fotos abgebildete junge Mann wird des räuberischen Diebstahls beschuldigt. Er hatte am 14. März, abends um 21.15 Uhr Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt in Weimar, Prager Straße, gestohlen. Einen Teil der Waren hat er bezahlt, den anderen Teil wollte er in einer Tasche ohne zu bezahlen durch die Kasse schleusen. Eine 58-jährige Angestellte stellte sich ihm danach in den Weg und sprach ihn auf den Diebstahl an. Er stieß sie beiseite, wobei die Frau Prellungen am Arm davontrug.

Aufgrund dessen entschied ein Richter am Amtsgericht Erfurt, die Bilder des Mannes zu veröffentlichen. Wer kennt ihn und kann der Kriminalpolizei Weimar Hinweise zu seiner Person geben? Hinweise erbeten unter Tel. 03643-8820.

