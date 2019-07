Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 13.00 Uhr auf der Straße Am Neuen Haus einen Radfahrer kontrolliert, der ihnen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,2 Promille. Im Anschluss wurde daraufhin der Führerschein des 56-Jährigen sichergestellt.

In RAUSCHwitz kontrollierten Polizei Beamte am Mittwoch gegen 14.00 Uhr eine PKW-Fahrerin. Auch sie hatte mit 2,2 Promille laut Atemtest erheblich Alkohol intus. Es folgte die Sicherstellung ihres Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel sowie eine Blutentnahme im Eisenberger Krankenhaus.

Ein Unbekannter hat den Opferstock der Stadtkirche Eisenberg entwendet. Dieser war an der Wand befestigt und wurde abgerissen. Nur wenige Euro befanden sich darin, da der Opferstock erst kürzlich geleert worden war.

Ein Kleintransporter aus Polen ist am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr bei Bucha im Saale-Holzland-Kreis umgekippt. Der Unfall passierte beim Linksabbiegen von der Autobahn kommend in Richtung Ortschaft. Offenbar führte mangelhaft gesicherte und zu schwere Ladung dazu, dass das Fahrzeug umkippte. Geladen hatte der Fahrer Verdichter. Im Rahmen der Prüfmaßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Transporter mit 936 kg überladen war. Außerdem wurde ein unerlaubter 200-Liter-Zusatztank sowie Manipulationen am Abgassystem festgestellt. Der Zoll wurde in die Ermittlungen eingeschaltet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

