Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sorge um zwei Mädchen führte zu Polizeieinsatz

Bad Berka (ots)

Beamte mehrere Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizei waren am Mittwochnachmittag nach 15.00 Uhr im Einsatz, da aus Bad Berka eine mögliche Kindesentführung gemeldet worden war. Eine Zeugin hatte am Busbahnhof Bad Berka beobachtet, wie ein PKW anhielt und sich die drei Insassen mit zwei Mädchen unterhielten, die am Ende ins Auto stiegen. Die Zeugin hatte noch den Fahrer angesprochen, der auf Englisch erwiderte, sie solle "verschwinden". Eine groß angelegte Fahndung nach dem PKW der Männer setzte ein. Nach zwei Stunden war der Sachverhalt geklärt: es handelte sich bei dem Fahrer um den Vater der Kinder. Er konnte mit den Mädchen beim Baden an der Talsperre Engerda ausfindig gemacht werden. Auch die Mutter der Kinder wurde erreicht, die über den Ausflug informiert war.

Auch wenn sich dieser Hinweis als falscher Alarm herausstellte, war der Hinweis der Frau in ihrer Sorge um die beiden Mädchen begründet. Die eingesetzten Beamten waren am Ende erleichtert, dass es sich nicht um einen Ernstfall gehandelt hatte.

