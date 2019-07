LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Im Supermarkt in Jena-Isserstedt kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einem schadensträchtigen Ladendiebstahl. Ein Pärchen hatte Waren aus der Verpackung genommen und mit diesen ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert. Sie wurden von einem Mitarbeiter angesprochen, allerdings gelang ihnen die Flucht im PKW, dessen Kennzeichen bekannt ist. Die entwendeten Waren hatten einen Wert von 190 Euro.

So werden beide beschrieben:

1.männlich, circa 1,90 m, Glatze, war bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Arbeitshose mit grauen Taschen sowie einem schwarzen Basecap

2.weiblich, circa 20-30 Jahre alt, circa 1,65 m groß, mollig, war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufschrift und einer 7/8-Jeans.

Beide entfernten sich in einem PKW mit polnischem Kennzeichen.

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 7.00 Uhr wurde ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Keßlerstraße festgestellt. Auf mehreren Etagen waren Büroräume verschiedener Firmen gewaltsam geöffnet und darin die Schränke durchwühlt worden. Was die Einbrecher mitgenommen haben, wird derzeit noch geprüft.

Beim Rangieren ist der Fahrer eines Müllwagens heute Morgen kurz vor 8.00 Uhr gegen ein Bushaltestellenhäuschen in der Stadtrodaer Straße gefahren, wobei vier Scheiben zu Bruch gingen. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

