Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Vom Montag zum Dienstag beschmierten unbekannte Täter mit grüner Farbe Graffiti auf die Klingelanlage eines Wohnhauses in der Apoldaer Stegmann-straße, Sachschaden 200 EUR.

In den Nachtstunden von Dienstag zum Mittwoch gelangten Unbekannte auf ein Anwesen in der Apoldaer Straußstraße und entwendeten zwei Fallrohre der Dachentwässerung vom Wohngebäude, Gesamtschaden 150 EUR. Im gleichen Tatzeitraum zerkratzten auf dem Parkplatz, unterhalb der Kleingartenanlage am Apoldaer Bismarkturm unbekannte Täter den Lack an beiden Fahrzeugseiten von einem grauen VW Caddy, Sachschaden 2.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Kurz vor 15:00 Uhr des 24.07.2019 befuhr der Fahrer eines Lkw in Apolda die Stobraer Straße, mit der Absicht, nach rechts in die Carolinenstraße einzubiegen und musste dabei nach links ausscheren. Ein dahinter befindlicher Fahrer eines Pkw Opel setzte während des Abbiegevorgangs des Lkws zum Überholen an, in deren Folge es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 3.000 EUR beziffert.

Der Fahrer eines Pkw Ford und der eines Pkw Skoda befuhren am Mittwoch kurz nach 17:00 Uhr die Landstraße von Auerstedt nach Reisdorf. Auf Höhe des Auerwordpalastes überholte der Fahrer des Skodas den Ford ordnungsgemäß. Zu diesem Zeitpunkt scherte der Ford nach links aus, um auf dem Parkplatz am Auerwordpalast abzubiegen, in deren Folge es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Skoda leicht verletzt und wurde durch die eingesetzten Rettungssanitäter vor Ort ärztlich versorgt. Auf Grund der Unfallschäden mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden, wodurch es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Landstraße kam.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell