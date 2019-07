Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Unfallflucht/Zeugen gesucht

Ein unbekannter Lkw bog am Mittwochmorgen, gegen 08:10 Uhr, an der Kreuzung Fuldaer Straße nach rechts in die Röhrstraße ab. Hierbei schätzte der Fahrer den seitlichen Abstand zur Fußgängerampel falsch ein und touchierte diese mit seinem roten Auflieger. Die Ampel wurde dabei verbogen und die Plastikeinfassungen herausgebrochen. Der Lkw, vermutlich mit polnischen Kennzeichen, entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise dazu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Trickbetrug

Am Mittwochvormittag wurde ein 84-jähriger Mann unter dessen Festnetznummer von unbekannten Tätern angerufen. Diese gaben an, dass er 20000 Euro gewonnen habe. Um an das Geld zu kommen, soll er mehrere Amazon-Wertgutscheine (a. 100 Euro) kaufen und die Codes ihnen telefonisch mitteilen. Bei einem Code kam es jedoch zu Komplikationen. Die Unbekannten forderten ihn erneut auf, weitere vier Wertgutscheine zu kaufen, sonst kann das Geld nicht ausgezahlt werden. Er begab sich wieder in den zuvor aufgesuchten Verbrauchermarkt in Schöndorf und beschwerte sich. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Verdacht geäußert, dass es sich hier um einen Trickbetrug handeln könnte und dem Mann wurde empfohlen, keine weiteren Gutscheine zu kaufen. Man rief die Polizei hinzu, die bei der Prüfung feststellte, dass hier tatsächlich mit betrügerischen Absichten auf das Geld des älteren Herrn abgesehen wurde. Es sei nochmals deutlich darauf verwiesen, solche Maschen von Tätern nicht aufzusitzen, denn nicht immer hat man einen solchen wachsamen Kunden an der Kasse neben sich.

Körperverletzung/Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen, gegen 04:20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann in der Heinrich-Heine-Straße von vier unbekannten männlichen Personen angesprochen. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung in deren Folge einer der Täter den Geschädigten ins Gesicht schlug. Nachdem dieser zu Boden ging trat der Täter ihn noch mehrmals ins Gesicht. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Goetheplatz. Mit mehreren stark blutenden Blessuren und einem geschwollenen Auge wurde der 35-Jährige in die Klinik nach Weimar gebracht. Zu den Tätern konnten keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Sachbeschädigung an Sicherungstechnik der Bahn

Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Mittwoch auf die Gleise zwischen Weimar und Oberweimar. Hier wurden vier 400 Meter Stromkabel für die Baustellenbeleuchtung und ein Signalhorn samt Blinklicht zerschnitten. Diese Einrichtung dient den Bauarbeitern als Sicherung zu heran nahenden Zügen. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Auf den eigentlichen Bahnverkehr hatte dies keine Auswirkungen. Hinweise zu den Tätern konnten nicht gemacht werden.

