Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

In den Vormittagsstunden des 23.07.2019 rangierte ein Entsorgungs-fahrzeug auf dem Parkplatz in der Oßmannstedter Wielandstraße und touchierte einen abgestellten Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden am Pkw werden auf 1.000 EUR beziffert.

In der Zeit von 13:30 bis 20:30 Uhr des 23.07.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Rannstedt durch. 48 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 6 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h bei erlaubten 50 km/h

Im Zuständigkeitsbereich der PI Apolda ereigneten sich am 23.07.2019 zwei Wildunfälle. So querte gegen 20:00 Uhr ein Reh die Landstraße zwischen Apolda und Stobra und gegen 22:00 Uhr ein Reh zwischen Oßmannstedt und Liebstedt die Straße. In beiden Fällen überlebten die Tiere den Zusammenstoß nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 5.000 EUR.

